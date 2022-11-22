Finike'de esnaf, iş yerlerine hırsız girdiği iddiasıyla polise başvurdu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde 10 esnaf, iş yerlerine hırsız girdiği iddiasıyla polise başvuruda bulundu.



İddiaya göre, Yeni Mahalle'de bulunan halk pazarına gece gelen şüpheliler, iş yerlerinin havalandırma pencerelerini sökerek içeriye girdi. Bu şekilde 10 dükkana giren hırsızlar, bozuk para, cep telefonu ve sucuk çaldı.



Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin araştırmasıyla eşkali belirlenen zanlıların yüzlerini kapüşonla kapadıkları belirlendi.



Halk pazarında pidecilik yapan Bayram Erdoğan, gazetecilere, 600 lira civarında bozuk parası ile 2 cep telefonunun çalındığını ileri sürdü. Şikayetçi olduğunu ifade eden Erdoğan, şüphelilerin yakalanmasını istedi. ​​​​​​​







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