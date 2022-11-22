Antalya'da kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri önlüyor, iltihapları yok ediyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde kalp krizi geçiren 17 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sütçüler Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan lise son sınıf öğrencisi Şevval Bozoğlu, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bozoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bozoğlu'nun cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Baba Sedat Bozoğlu, oğlunun cenazesini alırken gözyaşı döktü.

Cenazenin Varsak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.