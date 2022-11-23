Teğmen Zeliha Doğan, spor kariyerini kick boks Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teğmen Zeliha Doğan, spor kariyerini kick boks Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırdı

AA

Teğmen Zeliha Doğan, spor kariyerini kick boks Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırdı

ANTALYA (AA) - Tekvandoda Türkiye şampiyonu babasının izinden gidip spora yönelen ve muaythai branşında Avrupa ile dünya birincilikleri bulunan Kara Kuvvetleri personeli Öğretmen Teğmen Zeliha Doğan, kick boksta ilk kez Avrupa şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) Antalya Spor Salonu'nda 11-20 Kasım'da düzenlediği Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda "low kick" branşında birinciliği elde eden 24 yaşındaki Zeliha Teğmen, ailesini bir kez daha gururlandırdı.

Antalya'da yaşayan devlet memuru babası Mahmut Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının Avrupa şampiyonluğuna, organizasyonun gerçekleştirildiği salonun tribününden heyecanla şahitlik ettiklerini aktardı.

Milli sporcu kızının "Avrupa şampiyonu" unvanını kazanıp Türk bayrağını dalgalandırarak, İstiklal Marşı'nı okutmasıyla duygusal anlar yaşadıklarını belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım Zeliha, 8 yaşında kick boksa başladı. Sıkı antrenmanla her gittiği yerde başarılı oldu. Çeşitli yaş kategorilerinde kick boks, muaythai ve wushuda 19 Türkiye birinciliği, 3 Avrupa şampiyonluğu, birer dünya şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan kızım, sportif başarılarıyla da bizi mutlu etti. Kick bokstaki ilk Avrupa şampiyonluğuna ise Antalya'daki organizasyonda ulaştı. Ringe çıkan kızımın şampiyon olması için tribünden dualar ettik, kendisini destekledik. Şükürler olsun, final maçında rakibini mağlup etmeyi başardı. Kızımın Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasıyla 'Seninle gurur duyuyorum kızım. Seni seviyorum' diye bağırdım. Türk bayrağını dalgalandıran, İstiklal Marşı'nı okutan, birincilik kürsüsünde asker selamına duran kızımla ne kadar gurur duysak az."

Doğan, diğer iki kızı Zehra ile Sevgi'nin de kick boksun yanı sıra muaythai ve boksta, kendilerini örnek alarak çalıştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı ...
(Görüntülü) DÖŞEMEALTI&#039;NDA OKUL BAHÇESİNDEKİ &#039;TEDBİRSİZ&#039; İNŞAAT DURDURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÖŞEMEALTI'NDA OKUL BAHÇESİNDEKİ ...
Antalya'da trafik kazasında yaralanan turist hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazasında yaralanan turist ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA ŞİDDETLİ RÜZGAR, MUZ SERALARINI VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR, MUZ ...
Antalya'da şiddetli rüzgar, muz seralarını vurdu
YEREL HABERLER Antalya'da şiddetli rüzgar, muz seralarını vurdu
(Görüntülü) KORKUTELİ&#039;DE KAZA: 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KORKUTELİ'DE KAZA: 1 YARALI
Annesinin sevgilisini öldüren sanığa indirimsiz müebbet
YEREL HABERLER Annesinin sevgilisini öldüren sanığa indirimsiz ...
Antalya'da bir kişiyi bıçakla öldürüldükleri iddia edilen 2 sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişiyi bıçakla öldürüldükleri iddia ...
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı (2)
YEREL HABERLER Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı (2)
Antalya'da çıkan hortumda muz seraları zarar gördü
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan hortumda muz seraları zarar gördü
(Görüntülü) RESTORANDAN HIRSIZLIK KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) RESTORANDAN HIRSIZLIK KAMERADA
(Görüntülü) TEKNOLOJİ ÇOCUKLARIN AYAĞINA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKNOLOJİ ÇOCUKLARIN AYAĞINA GELDİ
Çilem'in yakınlarıyla avukatlarına saldırdılar, 8 yıl sonra ceza aldılar
YEREL HABERLER Çilem'in yakınlarıyla avukatlarına saldırdılar, 8 yıl ...
22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 3 Aralık'ta başlayacak
YEREL HABERLER 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 3 Aralık'ta ...
Antalya'da hız kurallarını ihlal edilen 453 sürücüye ceza uygulandı
YEREL HABERLER Antalya'da hız kurallarını ihlal edilen 453 sürücüye ...
Antalya'da "Gilevgi sarımsağı"na coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Antalya'da "Gilevgi sarımsağı"na coğrafi işaret ...
(Görüntülü) KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ ŞEVVAL ÖLDÜ - EK FOTOĞRAF
YEREL HABERLER (Görüntülü) KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ ŞEVVAL ÖLDÜ - ...
(Görüntülü) 22. ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO FESTİVALİ BAŞLIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 22. ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO ...
Okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırdılar
YEREL HABERLER Okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırdılar
(Görüntülü) Mayın korumalı &#039;PARS&#039;, törenle teslim edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mayın korumalı 'PARS', törenle ...
(Görüntülü) OKUL BAHÇESİNDEKİ ATATÜRK BÜSTÜNÜ KIRDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) OKUL BAHÇESİNDEKİ ATATÜRK BÜSTÜNÜ ...
Kalp krizi geçiren liseli Şevval hayatını kaybetti/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren liseli Şevval hayatını kaybetti/ ...
(Görüntülü) KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ ŞEVVAL ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ ŞEVVAL ÖLDÜ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.