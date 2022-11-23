Kumluca'da 25 yılını dolduran esnafa plaket verildi

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ANTALYA (AA) - Kumluca'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından meslekte 25 yılını dolduran 60 esnaf plaketle ödüllendirildi.

Geleneksel hale getirilen "Meslekte 25 Yıl" töreninde konuşan Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, "Esnaf ve sanatkarlığı zor şartlar altında sürdüren, zorluklara rağmen 25 yılı dolduran esnaflarımızı kutluyorum." dedi.

Esnafın yaşadığı sıkıntı ve zorlukları bildiklerini, bu konuda da gerekli çalışmayı yaparak esnafa yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Çınar, aynı şekilde hükümet tarafından da esnafa yönelik çeşitli desteklemeler yapıldığını ifade etti.

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