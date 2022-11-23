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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı

AA

Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı

ANTALYA (AA) - Alanya Hamdullah Eminpaşa (HEP) Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mesut Güner göreve başladı.

HEP Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Güner, üniversitenin akademik ve idari personeli ile tanışma toplantısı yaparak, hedef ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Güner, İstanbul'da nitelikli birçok üniversitede önemli görevler yaptığını, akademik kariyeri boyunca elde ettiği başarılı tecrübeleri, Alanya HEP Üniversitesine aktaracağını belirtti.

Güner, "Alanya, tarım ve turizmde Türkiye'nin marka şehirlerindendir. Bu kentin doğası, dokusu ve insanı oldukça sıcak. Dolayısıyla Alanya HEP Üniversitesinde şehre ve topluma dokunan projeler geliştirmek, bu şehre katma değer sağlayacak çalışmalara imza atmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Alanya HEP Üniversitesinin yeni ve dinamik mütevelli heyetinin vizyoner bakış açısının rektörlüğü kabul etmedeki en önemli etken olduğunu kaydeden Güner, planlı ve programlı ekip çalışmasıyla başarılı dönem geçireceklerini belirtti.

Güner, sanayi ve tarımsal işbirlikleri konusuna da duyarlı olduklarını bildirdi.


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