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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde konuştu: (2)

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, araştırmalara göre her beş turistten dördünün tatillerini sürdürülebilir bir tatil beldesinde geçirmek istediğini belirterek, Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 80 tesisin ön denetimden geçtiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde konuştu: (2)

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, araştırmalara göre her beş turistten dördünün tatillerini sürdürülebilir bir tatil beldesinde geçirmek istediğini belirterek, Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 80 tesisin ön denetimden geçtiğini bildirdi.

Ersoy, Antalya Kundu tesisler bölgesinde düzenlenen "12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nin açılışında, geçen sene rekor sayıda kazı çalışmasına imza atarak, 680 noktada kurtarma, araştırma ve 12 aylık kazı başkanlığı programı dahilinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Dünyada bunun rekor olduğuna değinen Ersoy, daha fazla kaynağı bu alanlara ayırarak çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side bölgesinde Bakanlığın yeni koruma planı dahilinde çok yoğun kazı, renovasyon ve restorasyon yapılacağını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kazı başkanımıza sınırsız yetki verdim. Başta Bakanlığımıza ve kamu kurumlarına bağlı noktalar olmak üzere bu kış çok ciddi bir çalışma gerçekleştireceğiz. Çok yoğun bir çalışma olacak. Son 15-20 yılda yapılan çalışmayı 6 ay içinde yoğun şekilde görmüş olacaksınız. Bu hafta itibarıyla çalışmalar başlıyor. Yaz sezonuna da yetiştireceğiz. Bu çalışmalar bittikten sonra kültürel etkinliklerle Side bölgesini destekleyerek, turisti tesislerin dışına çıkarma konusunda önemli bir adamı gerçekleştirmiş olacağız."

İki yıl benzer çalışmaların Kaş'taki Patara'da yapıldığını hatırlatan Ersoy, hem turizmin merkezde kısıtlı kalmasını engellemeyi hem de turistin merkezin dışına çıkabileceği yeni noktalar yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

- "Geleceğin yeni trendi sürdürülebilir turizm"

Turizm sektöründe geleceğin en önemli trendlerinden birisinin "sürdürülebilir turizm" olacağının altını çizen Ersoy, "Toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasa, yerel halkın sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sağlayan bir turizmden bahsediyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki artık her beş turistten dördü tatillerini sürdürülebilir bir tatil beldesinde geçirmek istiyor." diye konuştu.

Ersoy, 2023'den itibaren Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı'nı uygulamaya başlayacaklarını, bunun için dünyanın en üst düzey sürdürülebilirlik platformu olan "Global Sustainable Tourism Council" ile üç yıllık protokole imza attıklarını söyledi.

Bu protokolle Türkiye'nin, dünyada sürdürülebilir turizm alanında hükümet nezdinde ulusal bir program geliştirmek üzere anlaşma yapan ilk ülke olduğuna dikkati çeken Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devam eden çalışmalar çerçevesinde 80 tesis ön denetimden geçti, bunun 53'ü Antalya'da. Yani Antalya turizmdeki liderliğini bu alanda da devam ettiriyor. 27 tesis sertifika almaya hak kazandı. Denetlenen diğer tesisler de inşallah eksiklerini tamamlayıp sertifikalarını alacaklar. 2030'a geldiğimizde Türkiye'deki tüm tesisler, gerekli görülen 42 kriterin tamamını karşılamış olacak. Ayrıca 'Turizm Master Planımız' sürdürülebilirlik yaklaşımıyla oluşturulmuş durumda. Bakanlığımız öncülüğünde turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kitle turizmi kaynaklı olarak kıyı alanlarında ortaya çıkan baskının azaltılması ve turizmin sosyoekonomik yararlarının daha az gelişmiş yörelerimize yayılması adına çeşitli projeler geliştiriyoruz."

Ersoy, bu kapsamda Bisiklet Dostu Otel Sertifikası, Dağ-Doğa Yürüyüşü Projesi, Yayla Turizmi Projesi, Akarsu Turizmi Projesi, Bisiklet Tur Güzergahlarının Belirlenmesi-Geliştirilmesi Projesi, Kuş Gözlemciliği Projesi, Tarım-Çiftlik Turizmi Projesi, Botanik Turizmi Projesi, İpek Yolu Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

- "Doğru ve sürdürülebilir stratejiler önemli"

Temmuz ayı itibarıyla tüm konaklama tesislerin Bakanlıktan belgeli olma şartı getirildiğini ve ilgili kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önemli bir adımdı. Yıllardır atılmayan bir adımı Bakanlığımız atmış olacak. Gördük ki tesis sayımız söylenenden fazlaymış. 12 bin tesis olduğu söyleniyordu, temmuz sonu itibarıyla gördük ki 21 bin 500 konaklama tesisimiz varmış. Demek ki gerekliymiş, bazı şeylerden eleştiri alıyoruz. Doğru ve sürdürülebilir stratejiler yapmak istiyorsak, yapılması gerekenleri cesurca yapacak, o adımları atacaksınız. Onların çoğunu mağdur etmemek için basit belge sistemiyle kayıt altına aldık. İkinci aşamada aşamalı şekilde sınıflandırma belgesi almalarını sağlayacağız. 2023 sonuna kadar sürdürülebilir turizm kapsamında ilk 14 kritere uyumlu hale gelmelerini sağlayacağız. Bundan sonra nitelikli turizm açısından çok önemli bir yolu bu sayede tamamlamış olduk."

Ersoy, ulaşımdan altyapıya turizmin her sahasında bir bütün halinde kalkınmayı, ilerlemeyi ve güçlenmeyi, niceliği kaybetmeden niteliği yükseltmeyi birlikte başardıklarını anlattı.

Altyapı yatırımlarına da değinen Ersoy, 2002-2022 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesiyle altyapının geliştirilmesi başlıklarında ve sürdürülebilir turizm kapsamında yaklaşık 2,2 milyar lira altyapı desteği sağladıklarını sözlerine ekledi.

(Bitti)


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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