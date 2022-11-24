Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi 2022 finalleri yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi 2022 finallerinde, Osmaniye Özden Huzurevi birinci oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, aktif ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik hedefleri kapsamında düzenlediği bocce turnuvalarının 5'incisi Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi 2022 finallerinde Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Artvin, Bayburt, Bursa, Çorum, Elazığ, Erzincan, Isparta, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'taki huzurevlerinden 158 kişi yarıştı.

Üç gün süren müsabakalarda Osmaniye Özden Huzurevi ile Muğla Fethiye Belediyesi Huzurevi finale kaldı.

Muğla Fethiye Belediyesi Huzurevi'ni 12-11 mağlup eden Osmaniye Özden Huzurevi takımı, şampiyon oldu. Karabük Yücel Huzurevi üçüncülüğü, Ağrı Huzurevi ise dördüncülüğü elde etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli, şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

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