Akdeniz Üniversitesi ile TENMAK arasında iş birliği protokolü

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) arasında nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinde iş birliğine ilişkin protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklaya göre, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleşen protokol törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, TENMAK Başkanı Abdulkadir Balıkçı, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TENMAK NÜKEN Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Boztosun ve TENMAK Başkan Yardımcısı Kadim Budak katıldı.

Rektör Özkan, TENMAK ile yaptıkları protokolden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

TENMAK Başkanı Prof. Dr. Balıkçı ise birçok üniversite ile işbirliği içerisinde olduklarını ve Akdeniz Üniversitesi ile de uzun soluklu bir iş birliğinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Üniversite ve TENMAK protokol kapsamında taraflar arasında nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinden yararlanmayı mümkün kılacak her türlü eğitim, araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test, yerlileştirme çalışmalarına yönelik iş birliği faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Protokol, nükleer reaktör teknolojileri, hızlandırıcı teknolojileri, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları, temel nükleer uygulamaları, bor ürün ve teknolojileri, nadir toprak elementleri ürün ve teknolojileri, temiz enerji teknoloji ve uygulamaları alanlarını kapsıyor.

Protokole göre, TENMAK ile üniversite arasında bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje, birlikte gerçekleştirecekleri projelere dayalı makale, bildiri ve teknik raporlar, ulusal veya uluslararası düzeyde deneyim ve tecrübe kazandıracak altyapı çalışması ve taraflar arasında deneylerin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Protokol kapsamındaki alanlarda yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayan TENMAK personeli ile TENMAK'ta uzmanlık tezi hazırlayan veya yapılan bir araştırma, inceleme çerçevesinde görevli personelin, tarafların uygun bulması durumunda üniversitedeki laboratuvar, uygulama tesisi gibi mevcut altyapıları kullanmasına imkan verilecek.

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