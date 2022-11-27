Antalya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hayrullah Koca'nın (29) kullandığı 07 BCU 301 plakalı hafif ticari araç, Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı'nda, Rasim K. (60) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Daha sonra tramvay yoluna giren hafif ticari araç elektrik direğine çarparak durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Hayrullah Koca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Muzaffer S. ve Kadriye K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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