Gazipaşa'da 10 bin makaron ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Gazipaşa ilçesinde 10 bin makaron ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında araçlarda arama yaptı.

Çay ve tütün arama köpeği Zarif'in de katılımıyla şehirlerarası bir otobüsün bagajında yapılan arama, içime hazır vaziyette 10 bin içi dolu makaron ele geçirildi.





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