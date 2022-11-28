Türkiye Satranç Şampiyonası dördüncü tur maçlarıyla Antalya'da devam etti

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 2022 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda dördüncü tur maçları oynandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Uluslararası Usta" (IM) Ege Köksal ile karşılaştığı maçı kazanan "Büyük Usta" (GM) Mustafa Yılmaz, dört turun ardından 3,5 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

"FIDE Ustası" (FM) Okan Özsakallıoğlu ile karşı karşıya gelen favori sporculardan GM Mert Yılmazyerli, berabere biten mücadele sonunda elde ettiği yarım puanla şampiyonluk yolunda darbe aldı.

"Usta adayı" (CM) Şiar Yaran rakibi "Kadın FIDE Ustası" (WFM) Yulia Gökbulut'a, CM Efe Metehan Yavuz rakibi FM Eray Kılıç'a üstünlük sağlayıp, kazanan taraf oldu.

Günün son karşılaşmasında, FM Hüseyin Can Ağdelen-FM Alparslan Işık maçı berabere tamamlandı.

Eski Türkiye şampiyonu FM Adil Feridun Öney adına Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 24 Kasım'da başlayan organizasyonda, 10 sporcu 9 tur boyunca şampiyonluk için mücadele edecek. Toplamda 225 bin lira ödül dağıtılacak, şampiyon sporcu ise 100 bin liranın sahibi olacak.

Beşinci turu yarın yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonası, 3 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.