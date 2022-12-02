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ANTALYA (AA) - "Futgolf"te, The Grand Final Turnuvası Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen organizasyonda, 11 ülkeden yaklaşık 240 sporcu mücadele ediyor.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Volkan Okandar, yaptığı açıklamada, "Futbol ile golfün karışımı olan bir spor. Bir oynayan bir daha bu spordan vazgeçmiyor." dedi.

Turnuva, 4 Aralık Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

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