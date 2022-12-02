Hull City Kulübünün Antalya kampında gala yemeği gerçekleştirildi

ANTALYA (AA) - İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'in sahibi, Türk iş insanı Acun Ilıcalı, takımı hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Hull City'nin, FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde gala yemeği düzenlendi.

Kulübün sahibi, Türk iş insanı Ilıcalı, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ve futbolcular, takımın sponsor firmalarıyla özel davette bir araya geldi.

Ilıcalı, programda yaptığı konuşmada, Antalya kampının çok verimli geçtiğini belirtti.

Hull City Kulübünü alırken önce kendine sonra da sevenlerine güvendiğini ifade eden Ilıcalı, "Bu yolculuğa hep beraber çıktık ve sizin destekleriniz bizi çok mutlu ediyor. Bu takımı hak ettiği yerlere getireceğiz. Hepinizi ailemizin bir parçası olarak görüyorum. İleri ki yıllarda hocamızla Premier Lig'e çıkarsak, beraber yürümemiz hiçbir zaman unutulmayacak." diye konuştu.

Hull City, yarın Trabzonspor ile Antalya’da saat 16.00'da hazırlık maçında karşılaşacak.

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