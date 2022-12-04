Gaziantep FK'de hazırlıklar devam ediyor

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ANTALYA (AA) - Gaziantep FK, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampta bulunan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Gaziantep FK, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın kalan bölümünde taktik çalışma üzerinde duruldu.

Çalışmaya sakatlığı bulunan Angelo Sagal dışında tüm futbolcular katıldı.

Gaziantep FK, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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