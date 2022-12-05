Antalya'da restorandan köpek hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da restorandan köpek hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

AA

Antalya'da restorandan köpek hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin restoranda köpek çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ukraynalı Kristina Gorbacheva, Saray Mahallesi Kleopatra Plajı'nda bulunan restoranda 8 aylık köpeğinin tanımadığı kişi tarafından çalındığı ihbarında bulundu.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Köpeğinin bir an önce bulunmasını isteyen Gorbacheva, köpeğini getirene 500 dolar ödül vereceğini bildirdi.

Öte yandan kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişinin restorana girip yerde oynayan köpeği alarak uzaklaştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniyespor hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Ümraniyespor hazırlıklarına devam etti
(Görüntülü)AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE TÜFEKLİ SALDIRI
YEREL HABERLER (Görüntülü)AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE TÜFEKLİ SALDIRI
Milletvekili Çokal, evleri teslim edilen yangınzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Çokal, evleri teslim edilen ...
(Görüntülü) ANTALYA TURİZMİNDE &#039;ALTIN SONBAHAR&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA TURİZMİNDE 'ALTIN ...
(Görüntülü)BABANIN 18 YIL SONRA İKİNCİ EVLAT ACISI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BABANIN 18 YIL SONRA İKİNCİ EVLAT ACISI
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının üst sıralarda kalmasını istiyor:
YEREL HABERLER Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının üst ...
Konyaspor Teknik Direktörü Palut: Şampiyonluk yarışı çok takımla son haftalara kadar sürer
YEREL HABERLER Konyaspor Teknik Direktörü Palut: Şampiyonluk yarışı ...
Züccaciye sektörü, ABD, Kanada ve Japonya'daki pazarı büyütmek istiyor
YEREL HABERLER Züccaciye sektörü, ABD, Kanada ve Japonya'daki pazarı ...
Antalya'da uçurumda bulunan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi
YEREL HABERLER Antalya'da uçurumda bulunan kadının cenazesi ...
Konyaspor, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı
YEREL HABERLER Babanın 18 yıl sonra ikinci evlat acısı
Giresunspor oyuncusu Alper Uludağ, yeniden çıkış yakalamak istiyor:
YEREL HABERLER Giresunspor oyuncusu Alper Uludağ, yeniden çıkış ...
Sivasspor'da hedef ligde kalan 4 maçtan en iyi sonuçla ayrılmak
YEREL HABERLER Sivasspor'da hedef ligde kalan 4 maçtan en iyi ...
Antalya turizminde 'altın sonbahar'
YEREL HABERLER Antalya turizminde 'altın sonbahar'
(ÖZEL) Serkan Çeri: Antalya kamplar konusunda dünya markası haline geldi 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Serkan Çeri: Antalya kamplar konusunda dünya ...
Konyaaltı'ndan Avrupa'da bir zafer daha
YEREL HABERLER Konyaaltı'ndan Avrupa'da bir zafer daha
(ÖZEL) Hull Cityli Milli futbolcu Doğukan Sinik: Takım arkadaşlarım Türkiye'de kamp yapmaktan dolayı mutlu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hull Cityli Milli futbolcu Doğukan Sinik: ...
(Görüntülü)BIÇAKLA YARALANAN KİŞİNİN OTOMOBİLİNDE 7 KURŞUN İZİ 
YEREL HABERLER (Görüntülü)BIÇAKLA YARALANAN KİŞİNİN OTOMOBİLİNDE 7 ...
Polis durdurunca bıçaklandığı anlaşıldı, aracında 7 kurşun izi belirlendi
YEREL HABERLER Polis durdurunca bıçaklandığı anlaşıldı, aracında 7 ...
Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası sona erdi
İlk kez bir Premier Lig ekibi kamp için Türkiye´de
YEREL HABERLER İlk kez bir Premier Lig ekibi kamp için Türkiye´de
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Adana Demirspor hazırlık maçında farklı mağlup
YEREL HABERLER Adana Demirspor hazırlık maçında farklı mağlup
Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.