Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası Antalya'da tamamlandı

ANTALYA (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası, Antalya'da yapıldı.
Üç gün süren organizasyona katılan özel sporcular, Zeytinköy Spor Tesisleri'ndeki atletizm, uzun atlama ve gülle atma müsabakalarında mücadele etti. Şampiyona sonunda madalya töreni gerçekleştirildi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, her özel çocuğun yapabileceği bir spor dalı olduğunu, spora kazandırılan her çocuk ile engelleri aşmaya devam ettiklerini belirtti.
Devamlı büyüyen kocaman bir aile olduklarını kaydeden Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Madalyalarını alan özel sporcuların mutluluklarına, gözlerindeki ışıltılara ortak olduk. Katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yüzme şampiyonası gibi sistematik giden güzel bir şampiyona oldu. Aynı yolda hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz."