Antalya'da 35 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor

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ANTALAYA (AA) - Antalya'da 35 bin öğrenci yemek, 28 bin öğrenci de ücretsiz taşıma hizmetinden faydalanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her gün 28 bin 162 öğrencinin, kendilerine tahsis edilen 2 bin 38 servis aracıyla okula ulaşımı sağlanıyor. Aynı zamanda öğrencilere, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü olan meslek liseleri veya öğretmenevleri aracılığıyla, en az 3 çeşit sıcak yemek hizmeti sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Antalya'nın 19 ilçesinde toplam 77 öğrenci pansiyonunun olduğunu belirterek " Pansiyonlarda kalan 7 bin 448 öğrencimiz ücretsiz barınıyor. Bu öğrencilerimize devletimiz tarafından sabah, öğle, akşam yemeği ve ara öğün olmak üzere toplam 4 öğün yemek hizmeti sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, diyetisyenler eşliğinde yapılan yemeklerin, öğrenci gelişimleri göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duydukları kalori miktarlarına göre hazırlandığını belirtti.



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