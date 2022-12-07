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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 35 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor

AA

Antalya'da 35 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor

ANTALAYA (AA) - Antalya'da 35 bin öğrenci yemek, 28 bin öğrenci de ücretsiz taşıma hizmetinden faydalanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her gün 28 bin 162 öğrencinin, kendilerine tahsis edilen 2 bin 38 servis aracıyla okula ulaşımı sağlanıyor. Aynı zamanda öğrencilere, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü olan meslek liseleri veya öğretmenevleri aracılığıyla, en az 3 çeşit sıcak yemek hizmeti sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Antalya'nın 19 ilçesinde toplam 77 öğrenci pansiyonunun olduğunu belirterek " Pansiyonlarda kalan 7 bin 448 öğrencimiz ücretsiz barınıyor. Bu öğrencilerimize devletimiz tarafından sabah, öğle, akşam yemeği ve ara öğün olmak üzere toplam 4 öğün yemek hizmeti sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, diyetisyenler eşliğinde yapılan yemeklerin, öğrenci gelişimleri göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duydukları kalori miktarlarına göre hazırlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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