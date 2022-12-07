Antalyaspor-Napoli maçının ardından

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ANTALYA (AA) - Antalya'da hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, kendilerini test etme fırsatını bulduklarını ve çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Spalletti, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu tarz maçlarda takımın farklı yönlerini keşfedebildiklerini ifade eden Spalletti, attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Giacomo Raspadori'nin bugün kalitesini gösterdiğini dile getirdi.

İtalyan teknik adam, maçın gidişatının sonradan kendileri açısından zorlaşmaya başladığını aktararak, "Bunda Nuri hocanın etkisi vardı. Antalyaspor'un Nuri hocaya sahip olması büyük şans. İleride daha iyi bir hoca olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada genç futbolculara şans verdiğini, çünkü bu oyuncuların gelecek vadettiğini belirten Spalletti, şöyle devam etti:

"Enteresan bir maç oldu bizim için, iyi test oldu. Hazırlıklarımıza son sürat devam edeceğiz. Fiziksel olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Lige daha hazır hale gelmek istiyoruz. Türkiye'de bütün konforların, imkanların sunulduğu bir ortamda antrenman yapıyoruz."

Spalletti, Türk futbolunun yüksek kalitede olduğunu kaydetti.

Türkiye'de iyi teknik direktörlerin olduğunu ifade eden Spalletti, "Türkiye'de bu kadar yüksek kaliteli futbol seviyesi varsa, İtalya'dan gelen hocaların da burada olduğunu hatırlatmak lazım. Buraya gelmeleri tesadüf değil. Vincenzo Montella hocamız da beni ziyarete geldi. Türk futbolundan övgüyle bahsetti. Bu akşam Avrupa standartlarında bir futbol oynandığını gördük. Türkiye'den gelen futbolcular, İtalya'da ne kadar kaliteli futbol oynayabildiklerini kanıtladı. Türkiye'de çok kaliteli futbolcular olduğunu biliyoruz. İsimleri bizde kalsın. Bizim yerimize başkaları almasın." değerlendirmesinde bulundu.

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