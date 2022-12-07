Antalyaspor-Napoli maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor-Napoli maçının ardından

AA

Antalyaspor-Napoli maçının ardından

ANTALYA (AA) - Antalya'da hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, kendilerini test etme fırsatını bulduklarını ve çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Spalletti, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu tarz maçlarda takımın farklı yönlerini keşfedebildiklerini ifade eden Spalletti, attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Giacomo Raspadori'nin bugün kalitesini gösterdiğini dile getirdi.

İtalyan teknik adam, maçın gidişatının sonradan kendileri açısından zorlaşmaya başladığını aktararak, "Bunda Nuri hocanın etkisi vardı. Antalyaspor'un Nuri hocaya sahip olması büyük şans. İleride daha iyi bir hoca olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada genç futbolculara şans verdiğini, çünkü bu oyuncuların gelecek vadettiğini belirten Spalletti, şöyle devam etti:

"Enteresan bir maç oldu bizim için, iyi test oldu. Hazırlıklarımıza son sürat devam edeceğiz. Fiziksel olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Lige daha hazır hale gelmek istiyoruz. Türkiye'de bütün konforların, imkanların sunulduğu bir ortamda antrenman yapıyoruz."

Spalletti, Türk futbolunun yüksek kalitede olduğunu kaydetti.

Türkiye'de iyi teknik direktörlerin olduğunu ifade eden Spalletti, "Türkiye'de bu kadar yüksek kaliteli futbol seviyesi varsa, İtalya'dan gelen hocaların da burada olduğunu hatırlatmak lazım. Buraya gelmeleri tesadüf değil. Vincenzo Montella hocamız da beni ziyarete geldi. Türk futbolundan övgüyle bahsetti. Bu akşam Avrupa standartlarında bir futbol oynandığını gördük. Türkiye'den gelen futbolcular, İtalya'da ne kadar kaliteli futbol oynayabildiklerini kanıtladı. Türkiye'de çok kaliteli futbolcular olduğunu biliyoruz. İsimleri bizde kalsın. Bizim yerimize başkaları almasın." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nuri Şahin: Spalletti'den duyduklarım beni mutlu etti
YEREL HABERLER Nuri Şahin: Spalletti'den duyduklarım beni mutlu etti
Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti: Nuri Şahin ileride büyük hoca olacak
YEREL HABERLER Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti: Nuri Şahin ...
Antalyaspor-Napoli maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Napoli maçının ardından
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
(Görüntülü) ANTALYA - KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, DÜŞÜP ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, DÜŞÜP ...
Antalya'da bir kişi kaldırımda ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi kaldırımda ölü bulundu
Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 kaybetti
YEREL HABERLER Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 kaybetti
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Francesco Farioli: Bizim için çok iyi bir maçtı
YEREL HABERLER Francesco Farioli: Bizim için çok iyi bir maçtı
Serdar Dursun: Şampiyon olmak istiyoruz
YEREL HABERLER Serdar Dursun: Şampiyon olmak istiyoruz
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Beşiktaş, Antalya kampındaki çalışmalarına devam etti
YEREL HABERLER Beşiktaş, Antalya kampındaki çalışmalarına devam etti
Fenerbahçe, hazırlık maçından galip ayrıldı
YEREL HABERLER Fenerbahçe, hazırlık maçından galip ayrıldı
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Trabzonspor, hazırlık maçında Crystal Palace ile yenişemedi
YEREL HABERLER Trabzonspor, hazırlık maçında Crystal Palace ile ...
Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda bir ...
(Görüntülü) Gaziantep FK, günü çift antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep FK, günü çift antrenmanla ...
Adana Demirspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da hazırlıklar sürüyor
(Görüntülü) Vincenzo Montella: Süper Lig&#039;de rekabet seviyesi yükseldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vincenzo Montella: Süper Lig'de ...
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Süper Lig'deki performanslarından memnun:
YEREL HABERLER Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Süper ...
Gaziantep FK, günü çift antrenmanla tamamladı 
YEREL HABERLER Gaziantep FK, günü çift antrenmanla tamamladı 
Vincenzo Montella: Süper Lig'de rekabet seviyesi yükseldi 
YEREL HABERLER Vincenzo Montella: Süper Lig'de rekabet seviyesi ...
TOKİ, Antalya yangını sonrası Akseki'de 64 evin yapımını tamamladı
YEREL HABERLER TOKİ, Antalya yangını sonrası Akseki'de 64 evin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.