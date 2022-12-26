AKTOB Başkanı Kavaloğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetimine seçildi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu'na Akdeniz Bölgesi'ni temsilen seçilen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türk turizminin gelişmesi ve tanıtılması için çaba harcayacaklarını belirtti.

Kavaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan TGA seçiminde 309 oyla yönetime girdiğini ve seçimde Kaş'tan Hatay'a kadar tüm bölgeden destek gördüğünü belirtti.

Uzun yıllardır bölge ve ülke turizmine katkıda bulunmak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Kavaloğlu, bu tecrübeleri artık TGA bünyesinde de sergileyeceklerini ifade etti.

Kavaloğlu, sektörde bugüne kadar küçük, büyük otel ayrımı yapmaksızın çalıştıklarını, bundan sonra da bu anlayışta olacaklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Geçmişten günümüze en zorlu dönemleri birlik ve beraberlik içinde atlattık. Bundan sonra da ayrışmadan yolumuza devam edeceğiz. TGA çatısı altında bölgelerimizi ve otellerimizi temsil etmekten büyük onur duyacağım. TGA'da Türkiye turizminin lokomotifi olan Akdeniz Bölgesi'ni temsil edeceğiz. TGA'ya seçilen diğer arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Hep birlikte Türk turizminin gelişmesi ve tanıtılması için çaba harcayacağız."

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