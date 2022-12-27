Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı

Üç aylar ne zaman başlıyor 2023?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kazımkarabekir Mahallesi'nde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir adrese ve eklentilerine yönelik operasyonda 15 kilo kıyılmış kaçak tütün, 50 bin boş makaron, 11 bin 400 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.