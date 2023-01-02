Antalya'da iş yerlerine yönelik yapılan çalışmada araması bulunan 4 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde iş yerlerine yönelik yapılan uygulamada araması bulunan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü 147 ekip, 341 personelle, Kepez ilçesinde faaliyet gösteren 1098 işyerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında iş yerlerindeki 4 bin 633 kişi ve 607 araca sorgu yapıldı.

Uygulamada çeşitli suçlardan araması bulunan 4 kişi yakalandı.

Araç sorgusunda ise 100 otomobile trafik belgelerindeki eksiklikten dolayı idari para cezası uygulayan ekipler, 1 aracı da trafikten men etti.



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