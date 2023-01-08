Antalya’da en güzel kanaryalar yarıştı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kanarya güzellik yarışması düzenlendi.

Döşemealtı ilçesindeki Orfe Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen iki günlük organizasyon için ülkenin değişik bölgelerinde getirilen "yorkshire" ve "lancashire" ırklarındaki yaklaşık 500 kanarya Türk ve Alman hakemler tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme neticesinde 42 kategoride dereceye giren kanaryalar belirlendi.

Antalya'dan Yakup Erdem'in kanaryası "lancashire" ırkının en iyisi, Edremit'ten Mahmut Balcı'nın kanaryası ise "yorkshire" ırkının en iyisi olarak tespit edildi.

Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği Başkanı Ahmet Dönmez, AA muhabirine, ödül töreniyle sona eren yarışmanın sekizincisine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sezonun son yarışmasının gerçekleştirildiğini ifade eden Dönmez, "Lancashire ırkında 16, yorkshire ırkında 26 kategoride dereceye giren kanaryalar seçildi. Ayrıca ırklarının en iyisi kanaryalar da yarışmamızda belirlendi. Güzel bir yarışma oldu. İlgi büyüktü. Tüm kanaryaseverlere yarışmamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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