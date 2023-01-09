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TBMM Başkanı Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Mendelavi ile görüştü:

AA

TBMM Başkanı Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Mendelavi ile görüştü:

ANTALYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni hükümetin, Irak halkının beklentilerini karşılayacak politikalar benimsemesini temenni ederek, "Irak'ın yeniden imarına ve kalkınmasına yönelik çabalara samimiyetle destek veriyoruz." dedi.

Şentop, Antalya'da bir otelde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılan Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali Ekber El Mendelavi ile görüştü.

Şentop, iki ülke arasındaki işbirliğinin, bölgedeki istikrar ve barışın sağlanması ve korunması için büyük önem taşıdığını söyledi.

Irak'ın her alanda ilerlemesine, gelişmesine ve iki ülke arasındaki bağların daha da kuvvetlenmesine büyük önem verdiklerini belirten Şentop, "Bu çerçevede Irak'ta hükümetin tesis edilerek siyasi tıkanıklığın aşılmasını memnuniyetle karşıladık. Yeni hükümetin, Irak halkının beklentilerini karşılayacak politikalar benimsemesini temenni ediyor, Irak'ın yeniden imarına ve kalkınmasına yönelik çabalara samimiyetle destek veriyoruz." diye konuştu.

Irak ile ikili ticaretin gelişiminin önemine işaret eden Şentop, terör örgütü PKK'nın Irak'taki mevcudiyetine dikkati çekerek, Irak'ın, kendi egemenliğini ihlal eden PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve kendi Anayasası'na uygun şekilde bu terör örgütüyle gereken mücadeleyi vermesi gerektiğini söyledi.

Şentop, Irak makamlarıyla bu adımların atılması konusunda karşılıklı temasların sürdüğünü kaydetti.

İki ülke arasındaki parlamentolar arası ilişkilere de büyük önem verdiklerine değinen Şentop, meclisler arasında karşılıklı ziyaretlere vakit kaybedilmeden başlanmasını isteyerek, Irak Meclis Başkanı'nı da Türkiye'ye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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