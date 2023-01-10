Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadına şiddet ve tacizi önlemeye yönelik protokol imzaladı

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı.

Protokole, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ILO Temsilcisi Emel Akalın ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü tarafından imza atıldı.



Böcek, 33'ü yönetici olmak üzere 2602 kadın çalışan ile kente hizmet verdiklerini söyledi.

Kadınların belediye bünyesinde yöneticilik, itfaiye eri, şoför, zabıta gibi bir çok meslek grubunda çalıştığını aktaran Böcek, "Bu protokolü imzalayan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de diğer belediyelere de öncülük yaptığımızı düşünüyorum. Cinsel taciz, şiddet ve mobbinge karşı mücadele edeceğiz." dedi.

Canan Güllü ise eşitliğin yerelde başlayacağını ve bu protokol ile Antalya'da kadınların sürdürülebilir istihdamda daha güçlü olacağını kaydetti.

Akalın da protokol ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin önlenmesi amaçlandığını kaydetti. Akalın, başkan Böcek'e diğer belediyelere öncü olduğu için teşekkür etti.





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