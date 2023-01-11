Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Evde narkotik köpeği "Pars" ile yapılan aramada 70 kök Hint keneviri ve 28 paket esrar ele geçirildi, şüpheli M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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