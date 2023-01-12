GÜNCELLEME - Antalya'da hortum ve dolu seralara zarar verdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde hortum ve dolu nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

Kentte dün gece başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağışın dolu şeklinde etkili olduğu Aksu'nun İhsaniye, Kundu, Kemerağzı ve Kumköy mahallerinde küçük çaplı hortumlar da oluştu.

Dolu ve hortum nedeniyle çilek ve sebze seraları zarar gördü.

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, AA muhabirine, seralardaki hasarın yanı sıra ürünlerde zarar oluştuğunu söyledi.

Ekiplerin bölgede çalışmalara başladığını aktaran İnal, "Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Hortumdan dolayı seralar kısmi zarar gördü. Kundu'da çilek seralarında, diğer mahallerde büyük sebze seralarında zarar var." diye konuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, son 24 saatte Antalya kent merkezinde metrekareye 130 kilogram, Aksu'da ise 97 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

- "Bütün seraları su bastı"

İhsaniye Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, bölgede önce yağışın, ardından da dolu ve hortumun etkili olduğunu söyledi.

Mahallesindeki 15 çiftçiye ait seraların zarar gördüğünü belirten Şahin, "Bazı seralarda domates bazılarında da salatalık vardı. Hortum o kadar etkiliymiş ki demirleri bile bükmüş. Hasar tespit çalışması yapıldı. Bütün seraları su bastı. Zarar çok büyük." dedi.

Üretici Bekir Gümüş de dolu nedeniyle serasının zarar gördüğünü kaydetti. Mahalledeki derenin taşması sonucu bütün arazi ve seraları su bastığını aktaran Gümüş, "Ürünlerimin büyük kısmı zarar gördü. Hasar tespitleri yapıldı. Destek bekliyoruz." diye konuştu.









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