TGA, turizmde bu yıl da tanıtım çalışmalarına ağırlık verecek

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ANTALYA (AA) - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Basın Sözcüsü ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Ajansın bu yıl da tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğini bildirdi.

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda basın sözcüsü olarak belirlenen Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, ilk toplantıya, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, TGA Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim ile yeni ve önceki yönetim kurulu üyelerinin katıldığını belirtti.

Toplantıda görev dağılımı yapıldığını ifade eden Kavaloğlu, kendisi ile Tacettin Özden ve İsmet Ömer Öztanık'ın İcra Kurulu'nun yeni üyeleri olduklarını kaydetti.

Kavaloğlu, geçen yıl büyük bir başarı yakalayan turizm sektörünün bu başarıyı sürdürmesi için TGA'nın bu yıl da tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğini ifade etti.





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