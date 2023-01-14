Finike'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Finike-Elmalı kara yolu Turunçova Mahallesi Dağdibi mevkisinde A.C'nin kullandığı 07 SL 900 plakalı otomobil, R.U yönetimindeki 07 TH 858 plakalı otomobille çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan A.U. ile H.C. yaralandı. H.C. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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