Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 89 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 89 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 48'i emniyetteki ifadelerin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı, 41'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 41 zanlıdan 14'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Antalya merkezli Gaziantep, Isparta, Eskişehir ve Iğdır'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatanlara yönelik operasyonda 89 şüpheli yakalanmış, zanlıların lüks araç ve mal varlıklarına el konulmuştu.

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