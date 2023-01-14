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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından

AA

Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından

ANTALYA (AA) - Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Önemli olan deplasmandan puanla dönebilmekti. İlk yarı hedefimiz 20 puanın üzerine çıkabilmekti. Ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecek." dedi.

Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Maçın genelinde iyi oynadıklarını belirten Keleş, bunca takımın kamp yapmaya geldiği Antalya'da zeminin kötü olmasının düşündürücü olduğunu kaydetti.

Kazanılamayan karşılaşmalarda kaybetmemenin de önemli olduğuna işaret eden Keleş, "Önemli olan deplasmandan puanla dönebilmekti. İlk yarı hedefimiz 20 puanın üzerine çıkabilmekti. Ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecek. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda ligi tamamlarız." dedi.

Keleş, önlerindeki Adana Demirspor maçına iyi hazırlanacaklarını vurguladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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