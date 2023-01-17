Antalya'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da tartıştığı kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren sanığın, yargılanmasına devam edildi.
5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ramazan U, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, olay günü maktul Oktay Kara'nın, sanık ile ablasından boşanma meselesinden dolayı tartıştığı ifade edildi. Savcı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kara'nın 9'u öldürücü nitelikte 33 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, olayda haksız tahrik hususu oluşmadığından cezada indirime gidilmemesini istedi.
Söz verilen sanık Ramazan U, pişman olduğunu belirterek, olayların bir anda gerçekleştiğini, tasarlamadığını öne sürdü.
Teomanpaşa Mahallesi'nde 17 Ekim 2021'de Ramazan U, tartıştığı kayınbiraderi Oktay Kara'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakla yaralamıştı. Kara, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olay yerinden kaçmak isteyen şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti.