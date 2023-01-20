Antalya'da 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 25 kilogram uyuşturucu ile 35 litre sıvı esrar gübresi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın adresine operasyon düzenledi.



Evini uyuşturucu imalathanesi gibi kullandığı tespit edilen şüphelinin aracında ve uyuşturucuyu sakladığı değerlendirilen ormanlık alanda yapılan aramalarda 25 kilogram skunk, esrar kırpma aparatı ve 35 litre sıvı esrar gübresi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.



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