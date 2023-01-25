Antalya'da açılan dorsesi EDS direğine çarpan tır devrildi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken açılan dorsesi Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpan tırın devrilmesi sonucu kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Doğan Bakır'ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tırın dorsesi, D-400 kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle açıldı. Dorsesi, Aspendos Kavşağı'ndaki EDS direğine çarpan araç devrildi.

Kazada yaralanan olmazken kara yolu ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzenine kaza yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla tır ve direklerin kaldırılmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

Kazanın, EDS'de yaklaşık 3 milyon liralık hasara yol açtığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.