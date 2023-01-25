Antalya'da açılan dorsesi EDS direğine çarpan tır devrildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken açılan dorsesi Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpan tırın devrilmesi sonucu kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Doğan Bakır'ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tırın dorsesi, D-400 kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle açıldı. Dorsesi, Aspendos Kavşağı'ndaki EDS direğine çarpan araç devrildi.
Kazada yaralanan olmazken kara yolu ulaşıma kapandı.
Haber verilmesi üzenine kaza yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla tır ve direklerin kaldırılmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.
Kazanın, EDS'de yaklaşık 3 milyon liralık hasara yol açtığı belirtildi.