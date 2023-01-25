Antalya'da açılan dorsesi EDS direğine çarpan tır devrildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da açılan dorsesi EDS direğine çarpan tır devrildi

AA

Antalya'da açılan dorsesi EDS direğine çarpan tır devrildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken açılan dorsesi Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpan tırın devrilmesi sonucu kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Doğan Bakır'ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tırın dorsesi, D-400 kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle açıldı. Dorsesi, Aspendos Kavşağı'ndaki EDS direğine çarpan araç devrildi.

Kazada yaralanan olmazken kara yolu ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzenine kaza yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla tır ve direklerin kaldırılmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

Kazanın, EDS'de yaklaşık 3 milyon liralık hasara yol açtığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyaspor, Senegalli forveti Diedhiou'yu Granada'ya kiraladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Senegalli forveti Diedhiou'yu Granada'ya ...
Manavgat'ta İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması protesto edildi
YEREL HABERLER Manavgat'ta İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması ...
Yeni AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin oldu
YEREL HABERLER Yeni AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin oldu
(Görüntülü) KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ...
İş Danışmanlık Ofisi, iş verenlerle iş arayanları buluşturuyor
YEREL HABERLER İş Danışmanlık Ofisi, iş verenlerle iş arayanları ...
Antalya'da kayınbiraderini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Antalya'da kayınbiraderini öldüren sanığa müebbet ...
Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet
YEREL HABERLER Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ...
Finike Kaymakamlığı için yeni logo tasarlandı
YEREL HABERLER Finike Kaymakamlığı için yeni logo tasarlandı
Sulama kanalına düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı; sahibi ağladı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen inek, iş makinesiyle ...
Antalya'da yabancı sermayeli şirket sayısı 5 bin 695'e ulaştı
YEREL HABERLER Antalya'da yabancı sermayeli şirket sayısı 5 bin ...
Alanya'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi ...
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk, Antalya'da devletin şefkatli kollarında büyüyor
YEREL HABERLER Bursa'da çöp evde bulunan çocuk, Antalya'da devletin ...
(Görüntülü)REKTÖR ÖZKAN, CEM MUHAMMET&#039;İ ZİYARET EDİP, SATRANÇ OYNADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)REKTÖR ÖZKAN, CEM MUHAMMET'İ ZİYARET ...
Rektör Özkan, Cem Muhammet'i ziyaret edip, satranç oynadı
YEREL HABERLER Rektör Özkan, Cem Muhammet'i ziyaret edip, satranç ...
(Görüntülü) ÇALILIKTA ÖLÜ BULUNAN KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇALILIKTA ÖLÜ BULUNAN KADININ KİMLİĞİ ...
Antalya'da kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da kadın cesedi bulundu
(Görüntülü)ANTALYA&#039;DAKİ RUS ŞİRKET SAYISINDA YÜZDE 527 ARTIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA'DAKİ RUS ŞİRKET SAYISINDA ...
(Görüntülü)- SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEK İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEK İŞ ...
Antalya'da atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Antalya'da atık pil toplama kampanyasında dereceye ...
Antalya'da sulama kanalı çukuruna düşen inek iş makinesiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da sulama kanalı çukuruna düşen inek iş ...
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik ...
Antalya'daki Rus şirket sayısında yüzde 527 artış
YEREL HABERLER Antalya'daki Rus şirket sayısında yüzde 527 artış
Antalyaspor'da transfer hareketliliği
YEREL HABERLER Antalyaspor'da transfer hareketliliği
Alanya'da kadın hokeyi heyecanı
YEREL HABERLER Alanya'da kadın hokeyi heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.