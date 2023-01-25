Serik Belediyespor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor

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ANTALYA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını devam etti.

Yeşil-beyazlı takım, teknik direktör Cem Kavçak yönetiminde Kadriye Mahallesi'ndeki tesislerde antrenman yaptı.

Kavçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu Ankara Demirspor karşılaşmasından aldıkları mağlubiyetle kaybettikleri maç sayısının 5'e çıktığını söyledi.

Maçta hakemin hatalı kararlar aldığını öne süren Kavçak, bu durumun kendilerini daha da kenetlediğini belirtti.

Ankara Demirspor maçını geride bıraktıklarını ve geleceğe odaklandıklarını dile getiren Kavçak, "Önümüzde zor bir maç var. Kocaelispor iyi bir takım. Grupta lider, bunu biliyoruz. İlk maçımızda 1 puanla dönmüştük. Hedefimiz bu maçtan 3 puanla ayrılmak." dedi.

Kavçak, sahada iyi bir oyun sergileyip, galip ayrılmak istediklerini kaydetti.

Transfer çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Kavçak, birkaç iyi oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini bildirdi.

Öte yandan Serik Belediyespor'da Sergen Yatağan sakatlığı nedeniyle Kocaelispor maçına çıkamayacak.

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