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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Antalya'da partililerle buluştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Antalya'da partililerle buluştu:

ANTALYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, parti olarak gelecekte önem arz edecek konuları bugünden masaya yatıran, politikalarını şekillendiren ve kendine hedef koyan bir çalışma disiplini izlediklerini bildirdi.

Karaaslan, kentteki temasları kapsamında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca düzenlenen Akdeniz Bölge Toplantısı'na katıldı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın 2021 yılında büyük bir orman yangını yaşadığını ancak bu yaraların izlerinin devletin bütün kurumlarının katkısı ile kısa sürede silindiğini belirtti.

Toplantının önemli konularından birisinin iklim değişikliği olduğunu söyleyen Karaaslan, Antalya'nın iklim değişikliğinin acısını en yoğun şekilde çeken kentlerin başında geldiğini ancak afetlerin ardından "Nerede bu devlet?" sorusunun artık sorulmadığını ifade etti.

Manavgat'ta 2 milyon 750 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlatan Karaaslan, "Ormanların yeniden yeşerdiğini görmek bizler için mutluluk vesilesi. Fidanların yeşerdiğini görünce aklımıza o günlerde ortalığa çıkıp 'Buraları imara açıp, otel yapacaklar.' diyenlere dönüp bu manzarayı görmelerini tavsiye ediyoruz. İftira, yalan siyaseti yapanların Manavgat'ı gelip görmeleri gerekiyor." dedi.

Türkiye için 2023 yılının önemli bir tarih olduğunu dile getiren Karaaslan, "Türkiye'mizin önümüzdeki dönem vizyonunun şekilleneceği tarihi bir seçime gidiyoruz. 2023 yılı önemli çünkü Türkiye yüzyılının başlangıcı. AK Parti'liler olarak günlük siyasetin çıkmazlarının içine girmeden, sığ konular etrafında gezmeden, ortaya vizyon ve hedef koyan ve bu kapsamda gece gündüz çalışan, duraksamayan bir liderin ekibiyiz. Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlarıyız." diye konuştu.

- "AK Parti aynı zamanda geleceğin partisi"

AK Parti olarak iklim değişikliği, atık planlaması, sıfır atık gibi konuları konuştuklarını aktaran Karaaslan, "AK Parti, dünün ve bugünün olduğu gibi aynı zamanda geleceğin partisi. Gelecekte önem arz edecek konuları bugünden masaya yatıran politikasını şekillendiren ve kendine hedef koyan bir çalışma disiplini izliyoruz." dedi.

Çevre konusunda 2053 yılında sıfır emisyon hedefini taşıdıklarına dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:

"Dünyanın içinden geçtiği bu dönemde seller, yangınlar, kuraklık gibi aşırı doğa olayları yaşıyoruz. Türkiye olarak iklim değişikliği konusunda da lider ülke olmayı, dünyaya söz söylemeyi önemsiyoruz. 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi yapma hedefimizi bu dönemde tamamlamayı hedefliyoruz. Sıfır atık yaşam tarzını artık hayatımızın öncelikleri arasına koyuyoruz. Modern dünyanın geleceğine söz söyleyen, iz bırakacak şehirler misyonuyla çalışıyoruz."

Küresel çapta yaşanan emlak fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için vatandaşların kolay şartlarda konut sahibi olmaları için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Karaaslan, adalet, sağlık, ulaştırma ve sanayide olduğu gibi çevre ve şehircilik konusunda da saymakla bitmeyecek projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

"Birileri varsın Cumhurbaşkanı adayı bulmaya çalışsın, enerjilerini ona harcasınlar. Biz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde millete nasıl daha iyi hizmet ederiz diye düşünüyoruz." diyen Karaaslan, Türkiye'de 20 yıl önce hayal bile edilemeyen projelerin bir bir gerçeğe dönüştüğünün altını çizdi.

Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel ve Antalya, Burdur, Isparta, Osmaniye, Adana, Mersin ve Kahramanmaraş'tan gelen partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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