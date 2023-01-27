Antalya'da denizde hortum oluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında oluşan hortum görüntülendi.

İlçe merkezi ile Kalkan Mahallesi arasındaki açık denizde hortum meydana geldi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.







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