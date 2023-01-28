Antalya'da seyir halindeki tur otobüsünde yangın çıktı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da seyir halindeki tur otobüsünde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kemer ilçesi Tahtalı Dağı Zirvesi'ndeki teleferik tesislerine giden S.E. yönetimindeki 19 BP 798 plakalı tur otobüsünün motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

Otobüsü durduran sürücü, Güney Koreli turistleri tahliye ettikten sonra alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Diğer sürücülerin de müdahalesine rağmen alevler kısa sürede otobüsü sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangını söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.



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