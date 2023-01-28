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BOTAŞ: Sevgi Uzun 21, Sehernaz Çidal 11, Macaulay 12, McCall 7, Doyle 19, Meltem Avcı 12, Işık Su Güven 3, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 6, Işılay Eğin 2

1. Periyot: 18-20

Devre: 30-42

3. Periyot: 42-72





ANTALYA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında BOTAŞ, Antalya Toroslar Basketbol'u 98-59 yendi.

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