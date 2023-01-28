Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

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ANYALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen futbolcular salonda yenilenme, diğer futbolcular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Corendon Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 31 Ocak Salı günü saat 17.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaşacak.

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