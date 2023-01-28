Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Larsson, Doğukan Sinik, Fernando, Sinan Gümüş, Nakajima

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Avounou, Kartal Kayra Yılmaz, Geraldo, Bettaieb (Dk. 14 Onur Ayık), Umut Nayir

Goller: Dk. 33 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 38 Larsson (Fraport TAV Antalyaspor)



Sarı kart: Dk. 30 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

1. dakikada orta sahadan aldığı top ile ilerleyen Erdal Rakip'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan Gümüş'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

9. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Veysel Sarı'nın uzun pasına hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in aşırtma vuruşunda, kaleci Orkun Özdemir topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Oğuz Gürbulak'ın ön direğe ortasına hareketlenen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

25. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenerek kale önünde topa bekletmeden Doğukan Sinik'in vurdu ama kaleci Orkun topu önledi. Dönen topu takip eden Sinan Gümüş'ün şutunda kaleci Orkun meşin yuvarlağı bir kez daha kurtarmayı başardı. Ümraniyesporlu savunma oyuncuları tehlikeyi daha sonra uzaklaştırdı.

33. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1

38. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Doğukan Sinik'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Larsson'un yerden sert vuruşunda top, kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.





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