Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"nda konuştu:

AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"nda konuştu:

ANTALYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların birtakım siyasi, politik, ekonomik, pragmatik ve hatta sosyokültürel arka planı olduğunu belirterek, "Asıl önemsenmesi gereken husus, bu menfur saldırılara karşı sessiz kalan Batılı toplumların İslam hakkındaki öğrenilmiş cehaletidir. Bu cehaletin sebeplerini iyi okumamız ve bununla mücadele etmenin en iyi yollarını bulmamız gerekiyor." dedi.

Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen "42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı", İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erbaş, açılış konuşmasında, üç gün boyunca yapılacak istişare, müzakere ve planlamaların yeni ufuklar açacağını, hizmetlere büyük ivme kazandıracağını söyledi.

Son zamanlarda İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen barbarca davranışlara şahit olduklarını dile getiren Erbaş, "Müslümanların kutsallarını, değerlerini ve inançlarını hedef alan ırkçı saldırılar, her geçen gün farklı şekillerde artarak devam ediyor. Daha da vahimi, söz konusu ülkelerin yöneticileri, ifade özgürlüğü kılıfı altında bu utanç verici saldırılara arka çıkmaya çalışıyor. Bu ilkel tavır, sık sık temel insan hakları ve evrensel değerlere saygıdan dem vuran Batı'nın, İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğunda nasıl bir çifte standart uyguladığını ve nasıl iki yüzlülük gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in "Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır ve bugünkü refahı, devam eden sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur." sözlerini hatırlatan Erbaş, bu sözü yüksek sesle her vesileyle dünyaya ilan etmek gerektiğini vurguladı.

Erbaş, bu yaşananların İslam'a düşmanlıktan başka bir şey olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle görünüyor ki inancımıza, kültürümüze ve medeniyetimize kin tutanlar, tahriklerine, tuzaklarına ve saldırılarına devam edecektir. Bizler de İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanca tavırlar, sistematik tahrikler ve ırkçı saldırılar karşısında haklarımızı ve değerlerimizi basiret ve ferasetle savunmayı son nefesimize kadar sürdüreceğiz, bunda kararlıyız. Bu bağlamda öncelikle yaşadığımız çağı ve bu çağın sosyo-politik, ekonomik ve kültürel dinamiklerini iyi okumamız gerekir. Dünyada olup bitenlerin, sahnelenen oyunların perde arkasını iyi görmemiz gerekir. Batı'nın bilinçaltındaki İslam düşmanlığının arka planında neler var, doğudan batıya dünyada neler oluyor, bunlardan haberdar olmak zorundayız."

İnanca, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların birtakım siyasi, politik, ekonomik, pragmatik ve hatta sosyokültürel arka planı olduğunu dile getiren Erbaş, "Ancak asıl önemsenmesi gereken husus, bu menfur saldırılara karşı sessiz kalan Batılı toplumların İslam hakkındaki öğrenilmiş cehaletidir. Bu cehaletin sebeplerini iyi okumamız ve bununla mücadele etmenin en iyi yollarını bulmamız gerekiyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun adalet ve merhamet dini İslam'a karşı oluşturulan ön yargıları ortadan kaldırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, İslam'ın sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın iyiliği ve selameti için gönderilmiş bir din olduğunu kaydetti.

- "Gençlerimiz için özellikle üniversite camilerimiz sıcak yuva olsun"

İnsanlığın yaşadığı zor süreçte camilerin mahzun kaldığına değinen Erbaş, "Şimdi camilerimizi salgın öncesi dönemden daha canlı ve coşkulu hale getirmek için var gücümüzle çalışmamız lazım. Camilerimizi salgın öncesinden daha fonksiyonel, coşkulu, daha dolu hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

Cami içi din hizmetlerinin önemine işaret eden Erbaş, eğitim, irşat, rehberlik gibi faaliyetlerin yanı sıra birey ve toplumu muhatap aldıkları bütün hizmetleri cami ekseninde sürdürmek gerektiğini bildirdi.

Erbaş, camilerin sadece namaz kılınıp çıkılan mekanlar olarak düşünülemeyeceğini, kadınlar, çocuklar, gençler ve toplumun bütün katmanları için bir huzur limanı olduğunu dile getirdi.

Toplumun en önemli üç unsurunun çocuk, genç ve aile olduğunu anlatan Erbaş, "Bunlar sağlam olursa toplum sağlam olur. Gençlerimiz için özellikle üniversite camilerimiz sıcak yuva olsun. Ders aralarında gelsinler camilerimizin içinde kitap okusunlar. Camilerimizi kitaplarla zenginleştirelim. Dinlensin, dua etsin, arkadaşlarıyla sohbet etsinler." diye konuştu.

Erbaş, bu seneki ramazan için özel bir hazırlık yapılmasını isteyerek, başta camiler olmak üzere televizyon, radyo ve sosyal medya mecralarında, hayatın her noktasında nitelikli, kaliteli ve etkin programlar yapabilmek için plan ve programların şimdiden oluşturulması gerektiğini belirtti.

- "Herkesi daha duyarlı ve sorumlu olmaya davet ediyorum"

Ailenin toplumun özü ve temeli olduğunu ifade eden Erbaş, sevgi, saygı, adalet, merhamet başta olmak üzere toplumu ayakta tutacak tüm değerlerin ailede öğrenildiğini söyledi.

Geçmişten bugüne aileyi tehdit eden yaklaşımların ve uygulamaların hep olageldiğini hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bazı medya kanallarında ve dijital mecralarda, değerlerimizi hiçe sayan, gençliğimizle kültürümüzün bağını kopartan ve nesillerimizi bir bilinmezliğe sürükleyen yayınların, aile huzuruna, gençlerimizin inanç ve gönül dünyasına, toplumsal bünyeye ve millet geleceğimize verdiği zarar korkunç düzeydedir. Bunlara karşı tedbirler alma noktasında sürekli ayakta olmalı, farkındalık oluşturmalıyız. Binlerce yıllık mazisi, örfü ve geleneği olan bir toplumda aileyi ve değerleri bu denli örseleyen, tahrip eden yayınların yapılmasını anlamak ve izah etmek mümkün değildir."

Erbaş, toplumun inanç, ahlak ve kültür değerlerini dikkate almaksızın sadece reyting kaygısıyla yapılan yayınların, zihinleri bulandıran sapkınlıkları gençleri özendirecek bir yaklaşımla ekranlara taşımanın meşru ve makul bir gerekçesinin olamayacağını vurguladı.

"Toplumun genelini yansıtmayan bazı münferit hatta patolojik vakaları en mahrem ayrıntılarıyla ekranlara taşıyanların, bunun toplumsal psikolojide nasıl bir yıkıma sebep olacağını hiç mi düşünmezler?" diye soran Erbaş, "Böyle bir savrulmayı aklım almıyor. Bu hususta medya sahiplerini, yapımcıları, yöneticileri, dijital mecralarda içerik üreten, paylaşım yapan herkesi daha duyarlı ve sorumlu olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da konuşmasında kentin turizm potansiyeli ve ülke ekonomisine katkısı hakkında bilgi verdi.

"42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı", 1 Şubat'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Erbaş: Müslümanların kutsallarını hedef alan saldırılar farklı şekillerde devam ediyor
YEREL HABERLER Ali Erbaş: Müslümanların kutsallarını hedef alan ...
(Görüntülü) DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, 42. İL MÜFTÜLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI&#039;NIN AÇILIŞ PROGRAMINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, 42. İL ...
(Görüntülü) KADERİNE TERK EDİLEN KÖY OKULU, OTİZMLİ ÇOCUKLARA UMUT OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) KADERİNE TERK EDİLEN KÖY OKULU, OTİZMLİ ...
Kaderine terk edilen köy okulu, otizmli çocuklara umut oldu
YEREL HABERLER Kaderine terk edilen köy okulu, otizmli çocuklara ...
(Görüntülü) OTOMOBİL SEYİR HALİNDE YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL SEYİR HALİNDE YANDI
Alanyaspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Alanyaspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Dağ bisikletinde pedallar Alanya´da çevrildi
YEREL HABERLER Dağ bisikletinde pedallar Alanya´da çevrildi
Uluslararası Alanya Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Alanya Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı ...
Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'da devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'da devam ...
(Görüntülü) MANAVGAT&#039;A 5 SANTİM DOLU YAĞDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANAVGAT'A 5 SANTİM DOLU YAĞDI
Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 ...
Manavgat'a dolu yağdı
YEREL HABERLER Manavgat'a dolu yağdı
Antalya'da fırtına sonrası güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
YEREL HABERLER Antalya'da fırtına sonrası güneşli havayı fırsat ...
Manavgat'ta dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Manavgat'ta dolu etkili oldu
2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç şampiyonaları sona erdi
YEREL HABERLER 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç ...
(Görüntülü) CAN DOSTLAR YENİ YUVALARINA KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) CAN DOSTLAR YENİ YUVALARINA KAVUŞTU
Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin açılışı yapıldı
(Görüntülü)ANTALYA&#039;DA MAHALLELİ- KARAVANCI GERGİNLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA'DA MAHALLELİ- KARAVANCI ...
Antalya'da mahalleli- karavancı gerginliği
YEREL HABERLER Antalya'da mahalleli- karavancı gerginliği
Antalya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor maçının ...
Antalyaspor-Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Ümraniyespor maçının ardından
Antalyaspor-Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Ümraniyespor maçının ardından

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.