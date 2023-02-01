Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya'da imam hatipli öğrencilerle buluştu

ANTALYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'da sömestir tatili kampında olan İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Erbaş, ziyaretinde, "Ümmetimin en şereflileri hafızlardır." hadis-i şerifini hatırlattı.

Öğrencilere hafızlık çalışmalarını bitirdikten sonra kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek akademik çalışmalarını tamamlamaları tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Gönlüm, hafızlarımızın en güzel şekilde yetişip, mihraplarımızın, kürsülerimizin, minberlerimizin hafız hocalarımızdan olmasını, hafız müftülerimizin, vaizlerimizin olmasını istiyor."dedi.

Kur'an-ı Kerim'in hafızlar vesilesiyle korunduğunu aktaran Erbaş, "Bugün basılı Kur'anlar yok olsa dahi milyonlarca hatasız şekilde Kur'an'ı yazacak hafızlarımız var. Hafızlık yapmak kadar hafızlık yaptırmak da çetin bir iş. Hafızlık çalışmaları hem öğrenci hem hocaları hem de anne babalar için çok sabır isteyen bir süreç." ifadesini kullandı.





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