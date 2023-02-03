Alanya'da merdivenden düşen yabancı uyruklu kişi öldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde merdivenden beton zemine düşen Alman uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan Viktor Böspflug (57) sahile inmek için kullanılan merdivenlerde dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Böspflug, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

Yaralı, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.