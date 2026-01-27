Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da hortumun zarar verdiği Kumluca'da hasar tespit çalışmaları başladı

        Antalya'da hortum nedeniyle bazı ev ve seraların zarar gördüğü Kumluca ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:29 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:29
        Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yaşanan hortum, Mavikent, Beykonak, Kum, Toptaş ve Sarıkavak mahallelerinde bazı ev ve seralarda hasara neden oldu.

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, sağanak ve hortum nedeniyle zor bir gece geçirildiğini söyledi.

        Hortumdan yaklaşık 150 dönüm seranın etkilendiğini bildiren Güneş, "Bazı seralarımızda ve 2 bağ evinin çatısında hasar oluştu. Herhangi bir ölüm ya da yaralanma söz konusu değil. Sabah saatlerinden itibaren sahada hasar tespit çalışmaları başladı. Bitince de gerekli yardımlar yapılacak." dedi.

        Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ise hortumdan ilçede özellikle 5 mahallenin etkilendiğini belirtti.

        Seraların ve içindeki ürünlerin büyük ölçüde zarar gördüğünü aktaran Kökçe, "Seralarımız altüst oldu, tamamen yerle bir oldu. Bir daha bunun ayağa kalkması zor. Geçmiş günlerde de bir sel felaketi yaşamıştık. Allah afetsiz versin inşallah. Çok şükür can kaybımız yok ama maddi hasarımız çok yüksek. Allah yar ve yardımcımız olsun. Devletimizden çiftçimize destek bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

