Antalya'da hortumun zarar verdiği Kumluca'da hasar tespit çalışmaları başladı

Antalya'da hortum nedeniyle bazı ev ve seraların zarar gördüğü Kumluca ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.



Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yaşanan hortum, Mavikent, Beykonak, Kum, Toptaş ve Sarıkavak mahallelerinde bazı ev ve seralarda hasara neden oldu.



Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, sağanak ve hortum nedeniyle zor bir gece geçirildiğini söyledi.



Hortumdan yaklaşık 150 dönüm seranın etkilendiğini bildiren Güneş, "Bazı seralarımızda ve 2 bağ evinin çatısında hasar oluştu. Herhangi bir ölüm ya da yaralanma söz konusu değil. Sabah saatlerinden itibaren sahada hasar tespit çalışmaları başladı. Bitince de gerekli yardımlar yapılacak." dedi.



Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ise hortumdan ilçede özellikle 5 mahallenin etkilendiğini belirtti.



Seraların ve içindeki ürünlerin büyük ölçüde zarar gördüğünü aktaran Kökçe, "Seralarımız altüst oldu, tamamen yerle bir oldu. Bir daha bunun ayağa kalkması zor. Geçmiş günlerde de bir sel felaketi yaşamıştık. Allah afetsiz versin inşallah. Çok şükür can kaybımız yok ama maddi hasarımız çok yüksek. Allah yar ve yardımcımız olsun. Devletimizden çiftçimize destek bekliyoruz." diye konuştu.

