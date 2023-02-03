Alanyaspor'da kaleci Yavuz Aygün ile sözleşme imzalandı

En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, en son TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor Kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Aygün ile anlaşma sağlandı. Cengiz Aydoğan Tesislerinde gerçekleştirilen törende futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.