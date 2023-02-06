Antalya'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Valiliğin koordinesinde gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında, çok sayıda kişi koordinasyon merkezlerine battaniye, gıda ve kışlık kıyafetler getirdi.

Vatandaşlar, kampanya duyurusunun ardından yardım koordinasyon merkezlerinin bulunduğu Özgecan Aslan Gençlik Merkezi ve Antalya Spor Salonuna kucaklarında koliler ve battaniye çuvallarıyla geldi.

Buradaki gönüllülere teslim edilen gıda, giysi ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri, deprem bölgesine gönderilmeye hazır hale getirildi.

Kampanya kapsamında ilk etapta toplanan yardımların bulunduğu minibüs, bölgeye hareket etti.

Gün içerisinde diğer yardım malzemelerinin de minibüs ve kamyonlarla gönderileceği belirtildi.

Gönüllülerden özel eğitim öğretmeni Şengül Gerçek, vatandaşlardan gelen yardımların kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Manavgat yangınında olduğu gibi yine gelen yardımları tasnif ettiklerini anlatan Gerçek, genelde atkı, bere, bot, elektrikli battaniye, ısıtıcı ve çocuk bezlerinin geldiğini kaydetti.

Şebnem Yurttutan da deprem bölgesindeki insanların zor durumda olduğunu, özellikle ısınmaları için battaniye ve kışlık kıyafet getirdiğini ifade etti.

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