Minik Lina'dan deprem bölgesine duygulandıran yardım

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Antalya'da başlatılan yardım kampanyasına oyuncaklarıyla destek veren minik Lina'nın, ailesiyle yazdığı not, görenleri duygulandırdı.

Antalya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor. Konyaaltı Belediyesinin başlattığı kampanyaya katılanlar, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ne malzemeleri götürerek destek verdi. Lina adlı çocuk da yardım kampanyasına bazı oyuncaklarını bağışlayarak destek verdi.

Lina'nın oyuncak kutusuna, ailesinin yardımıyla "Lina'dan sevgilerle. Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz olsa da mutlu etmiştir." diye not yazdığı görüldü.

Yardım malzemeleri, kolilere yerleştirilerek araçlarla deprem bölgesine gönderildi.

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