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Hatay'da itfaiye ekipleri 50 yaşındaki kişiyi depremin 57. saatinde kurtardı

AA

Hatay'da itfaiye ekipleri 50 yaşındaki kişiyi depremin 57. saatinde kurtardı

ANTALYA (AA) - Hatay'da enkaz altında kalan 50 yaşındaki kişi, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 57 saat sonra çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, enkaz altında kalan 50 yaşındaki Muhammet Seyit'e ulaştı.

Seyit, depremin 57'inci saatinde enkazdan çıkarıldı.

Sağlık ekibine teslim edilen Seyit, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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