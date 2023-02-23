Aranan hükümlü Kepez'de yakalandı

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ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G, gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 27 sabıka kaydı da bulunan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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