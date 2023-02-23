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Aranan hükümlü Kepez'de yakalandı

AA

Aranan hükümlü Kepez'de yakalandı

ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G, gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 27 sabıka kaydı da bulunan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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