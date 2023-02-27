Hataylı Yıldırım ailesi dışa doğru çöken duvar sayesinde hayata tutunmuş

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ANTALYA (AA) - SERVET TÜMER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Hatay'da yakalanan 5 kişilik Yıldırım ailesi, oturdukları binanın duvarının dışarıya doğru çökerek merdiven görevi görmesiyle kurtuldu.

Depremin ardından eşi Eylem Yıldırım, 3 çocuğu ve akrabalarıyla Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'ndeki iş insanı Mustafa Özkaya'nın konutlarına yerleştirilen Necati Yıldırım, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Depremi ilk hissettiğinde eşiyle çocuklarını uyandırdığını ve binadan koşarak çıkmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, merdivenden inerken duvarın üzerine yıkıldığını söyledi.

Duvarın altından kendi imkanlarıyla çıktığını anlatan Yıldırım, "Binanın ikinci katındaydık. Binanın dış duvarı da çökmüştü. Bu sırada diğer duvar üzerimize değil de dışarıya doğru yıkıldı. Oradan kendimizi dışarıya attık. Ailemi güçlükle çıkardım. Evimiz tamamen yıkılsaydı hiçbirimiz hayatta olamazdık. Çok şükür kurtulduk." dedi.

Merdiven görevi gören duvar sayesinde evlerinin bahçesine çıkmayı başardıklarını aktaran Yıldırım, daha sonra anne ve babasını kurtarmak için çabaladığını ifade etti.

Anne ve babasının başka bir binada oturduğunu dile getiren Yıldırım, "Dışarıda yağmur vardı. Çıplak ayakla koşarak anne ve babamın evine gittim. Dolap annemin üzerine düşmüş. Annemin yanında 83 yaşında babam da vardı. Onları da kendi imkanlarımızla dışarıya çıkardık. Ayağı kırılan annemin tedavisi hastanede sürüyor." diye konuştu.

Yıldırım, sanayideki kaporta dükkanının da çöktüğünü ifade etti.

Devletin desteği ve yardımseverler sayesinde Antalya'ya gelerek kalacak yer bulduklarını kaydeden Yıldırım, "Bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım var. Allah bir daha milletimize, devletimize, insanımıza bu acıyı çektirmesin. Evimiz yapıldığında Hatay'a döneceğiz." dedi.

Eylem Yıldırım da deprem sırasında bir duvarın içeriye bir duvarın dışarıya doğru çöktüğünü dile getirdi.

Dışarıya doğru çöken duvar sayesinde binadan çıkabildiklerini anlatan Yıldırım, "Çok sallandık. Korku film gibiydi. Evden hiçbir şey alamadan üzerimizdekilerle kaçtık. Enkaz altında kalan komşularımız oldu. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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